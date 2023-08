Esclusiva: Petagna al Cagliari, base di accordo. I dettagli

Andrea Petagna viaggia velocemente verso il Cagliari. In serata sono stati messi a posto gli ultimi dettagli tra i club, non ci sono le firme ma siamo in uno stato avanzato. Sarà un’operazione in prestito con diritto di riscatto, il Monza ha dato il via libera, l’attaccante manterrebbe lo stesso ingaggio e anzi aggiungerebbe dei bonus. In caso di riscatto Petagna avrebbe un anno in più di contratto dal Cagliari, attuale scadenza 2026. Una situazione che potrebbe portare a un domino di attaccanti: il Monza aspetta Lorenzo Colombo, il Milan non molla la presa su Taremi. Ma questi sono altri due discorsi, sicuramente collegati. Nel frattempo Petagna vede sempre più vicina la svolta Cagliari.

Foto: Instagram Petagna