Ranieri: “Le Fee dovrebbe andare via, mi ha salutato. Pensiamo al Bologna”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna. Queste le sue parole:

Come si immagina la costruzione di un grande club come la Roma in estate? “Non sono preoccupato. I problemi si affrontano uno alla volta. So che c’è un grande lavoro da far e lo stiamo facendo. Sappiamo che ci sono delle difficoltà. Non è detto che si riescano a trovare dei giocatori in questo mercato di gennaio. Chi viene deve darci qualcosa in più. Magari trovi un giocatore bravo ma che non si ambienta. Noi quando prendiamo un giocatore dobbiamo sapere vita, morte e miracoli. Noi stiamo pensando al mercato di adesso. Pensiamo alla partita di Bologna. La mia concentrazione è a domenica, al 100%”.

A proposito quanto è importante la concentrazione ora?

“Sono convinto che farei una buonissima partita. Secondo me la squadra quando va sul campo deve dare il massimo. Sappiamo come gioca il Bologna, perchè conosciamo Italiano, lo abbiamo visto alla Fiorentina e allo Spezia. Lo conosciamo. Ora dobbiamo mettere tutto in pratica”.

Dove dovete lavorare di più? “Abbiamo ampia visione su tutto. Noi dobbiamo cercare di trovare quei giocatori per la Roma. Inutile dare della polvere per i nostri tifosi. Non mi piace. Chi viene deve essere all’altezza. Le Fee dovrebbe andare, mi ha salutato e mi è dispiaciuto doverlo lasciare andare (come abbiamo anticipato un paio di giorni fa, ndr). Ma non ho avuto tempo di conoscerlo. Lui è andato via perchè vuole giocare. Se non lo acquistano, avremo un giocatore che ha giocato 6 mesi in Premiership che è un Campionato duro e importante. Per questo tornerà più maturo. Altrimenti avremo fatto una plusvalenza”.

Secondo lei c’è una mancanza di mentalità? È diversa da quella di casa rispetto a quella in trasferta? “Non credo manchi mentalità. Manca quell’aspetto mentale-motivazionale che ti fa dare quel di più. Noi ci siamo vicino. Avete visto che le nostre partite sono gagliarde. Si poteva perdere col Tottenham e col Milan. Queste sono le opportunità che le squadre si cercano. Noi ci stiamo andando vicini. Mancano pochi giorni alla vittoria in trasferta. Io sono per i grandi numeri. Prima o poi ci arriverò. Le squadre domenica si daranno battaglia, noi dovremmo essere bravi ad entrare dentro le vie che si creano”.

Foto: instagram Roma