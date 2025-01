Le Fee ai dettagli con il Sunderland. E ora Arthur torna in lizza per Betis (o Liga)

Enzo Le Fee lascia la Roma per andare al Sunderland. Una richiesta precisa dell’allenatore Le Bris che lo aveva avuto al Lorient e che ha spinto per il prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. La Roma aveva speso una cifra non lontana dai 25 milioni appena la scorsa estate, ma il rendimento è stato davvero insoddisfacente rispetto alle attese. Adesso può riaprirsi la pista Arthur per il Betis, gli spagnoli avevano sperato di chiudere Le Fee ma sono stati definitivamente sorpassati. Per Arthur ci possono essere altre piste in Spagna e non solo, per la Juventus sarebbe un risparmio non indifferente rispetto all’oneroso ingaggio.

Foto: Instagram Roma