Ranieri: “Abbiamo fatto una bella partita, Lozano e Petagna hanno cambiato l’inerzia. Servono punti prima di Natale”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo la sconfitta di Napoli:

“Un peccato perché avevamo fatto una gran bella partita ma dovevamo essere più cinici e precisi: abbiamo avuto opportunità stupende per chiuderla, ma i cambi di Lozano e Petagna hanno cambiato l’inerzia. La squadra però mi è piaciuta, è stata bella, determinata e ha creato occasioni grazie a un buon calcio.

Dispiace tantissimo perdere, ma dobbiamo reagire cercando di far punti in queste ultime tre partite che ci separano al Natale, solo con quelli possiamo farlo passare bene a noi, al presidente e ai tifosi. Non ci scoraggiamo, lotteremo su ogni pallone”.

Che emozione nel giocare per primi allo stadio Maradona?

“Mentre si giocava onestamente non pensavo a Maradona ma solo ad aiutare i miei con le direttive. Ieri siamo stati al suo murales: la città di Napoli vive e continuerà a farlo con la memoria bellissima di questo grande campione”.

