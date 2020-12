Lozano guida la rimonta del Napoli, Roma a valanga sul Bologna. Tris Atalanta

Si sono concluse le tre gare delle 15.00 dell’undicesimo turno di Serie A 2020-21, vittorie interne per Napoli ed Atalanta, successo esterno per la Roma al Dall’Ara.

Allo Stadio Diego Armando Maradona la Sampdoria passa in vantaggio con Jankto al 20′, nel secondo tempo i cambi di Gattuso danno una svolta alla partita, Lozano segna il gol del pari su assist di Mertens, e serve Petagna per il gol vittoria dopo uno splendido cross dal fondo.

Tutto facile per l’Atalanta su una Fiorentina inesistente, apre Gosens a fine primo tempo, nella ripresa Malinovskyi e Toloi rendono amaro il passivo per gli uomini di Prandelli.

Partenza drammatica per il Bologna contro la Roma, dopo un quarto d’ora è 3-0 per i giallorossi con l’autorete di Poli, Dzeko e Pellegrini. Un autogol di Cristante accorcia le distanze Veretout e Mkhitaryan mandano le squadre al riposo con la manita. Nel secondo tempo una rete annullata al subentrato Dominguez, ma finisce 5-1 per la Roma, debacle per gli uomini di Mihajlovic.

NAPOLI-SAMPDORIA 2-1 (Jankto 20′, Lozano 53′, Petagna 68′)

BOLOGNA-ROMA 1-5 (Aut. Poli 5′, Dzeko 10′, Pellegrini 15′, Aut. Cristante 24′, Veretout 35′, Mkhitaryan 44′)

ATALANTA-FIORENTINA 3-0 (Gosens 44′, Malinovskyi 55′, Toloi 63′)

