Rangnick su Cavani e Ronaldo: “Hanno recuperato, oggi saranno a disposizione”

Nella giornata di oggi il Manchester United sarà impegnato all’Old Trafford nella delicata partita contro il Tottenham di Antonio Conte. Intervenuto sul sito ufficiale del club, il tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick ha parlato della situazione di Edison Cavani e Cristiano Ronaldo, con quest’ultimo giocatore che domenica scorsa aveva sollevato un piccolo caso tornando in Portogallo mentre la sua squadra era impegnata nel derby: “Cavani si sta allenando dalla scorsa settimana e Cristiano ha svolto la sua prima sessione ieri, entrambi mi hanno detto che non avevano problemi ulteriori e che sarebbero potuti essere a disposizione per la partita di oggi”.

Rangnick prosegue: “Luke Shaw non sarà a disposizione, ha avuto il Covid ed anche se oggi è risultato negativo non si è allenato, speriamo possa tornare per martedì. McTominay ha avuto alcuni problemi che non gli hanno permesso di allenarsi, non me la sento di rischiarlo”.

Foto: Twitter Manchester United