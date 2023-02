Ramon Diaz: “L’Al Hilal se la giocherà. Real fortissimo anche con assenze pesanti”

L’allenatore dell’Al Hilal, l’argentino Ramon Diaz, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della finale del Mondiale per Club da disputare questa sera a Rabat contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’ex attaccante della nostra Serie A (ha vestito le maglie di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter) ha dovuto battere il Flamengo (ultimi vincitori della Copa Libertadores) sotto i colpi Al-Dawsari e Luciano Vietto per poter affrontare i blancos: “Arriviamo benissimo a questa finale. Il Flamengo era un ostacolo impegnativo, e l’abbiamo superato con pieno merito. Siamo stati all’altezza fisicamente e tatticamente. Conosco il potenziale dei miei giocatori e per questo affronto questa finale con tranquillità. Alle spalle abbiamo un intero Paese, se non un continente, e siamo forti”.

Ancelotti e Real Madrid: “Io lo seguo perché è un grande allenatore, l’unico capace di vincere in Germania, Spagna, Francia, Inghilterra e Italia, un grande stratega e un grande costruttore di squadre super competitive. È una grande squadra, anche con assenze pesanti. Hanno un’esperienza internazionale mostruosa. Gli egiziani sono arrivati stanchi, avevano giocato già due partite e sono stati sovrastati fisicamente, soprattutto nel finale. Noi abbiamo avuto 24 ore in più del Madrid per recuperare, fisicamente non avremo problemi. La cosa più importante è la gestione degli spazi: se riusciamo a star bene in campo noi a calcio giochiamo, e questo cercheremo di fare”. Foto: Instagram Ramon Diaz