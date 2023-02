AL-DAWSARI, L’UOMO CHE VUOLE SCRIVERE LA STORIA

Salem Al-Dawsari si è impegnato, ancora una volta, per scrivere la storia. Dopo esser stato protagonista assoluto al recente Campionato Mondiale che si è disputato in Qatar (gol e prestazione sublime nella storica vittoria contro l’Argentina), il trentunenne ha rubato nuovamente la scena conquistando la finale della Coppa del mondo per club con il suo Al-Hilal. Due reti fondamentali (entrambe su rigore) per battere i favoriti brasiliani del Flamengo, i sauditi superano il primo ostacolo con il risultato di 3-2. Tornano a casa gli ultimi vincitori della Copa Libertadores, nulla hanno potuto Pedro (due gol) e Gabriel Barbosa. Bandiera e trascinatore dell’Al-Hilal, Salem ha legato la sua carriera al club di Riad: 341 presenze, 79 reti e 68 assist. Con la maglia della sua Arabia Saudita, invece, sono 73 presenze e 18 gol. Numeri che non lo pongono nella storia dei Figli del Deserto, anche se di prepotenza ci è entrato ugualmente con l’impresa recente e citata precedentemente contro l’Albiceleste di Messi.

Nasce come ala sinistra, suo ruolo naturale, ma può anche essere impiegato a destra o come trequartista. Il classe ’91 è un calciatore molto tecnico, molto abile nel dribbling e dotato di un piede destro delicato con cui è solito servire bene i compagni di squadra. Molto rapido in campo aperto e, allo stesso tempo, veloce nello stretto. Al-Dawsari è dotato sia di precisione che di potenza tiro. Un calciatore che avrebbe potuto dire la sua anche in Europa, raggiunta nel gennaio 2018 con il Villarreal. Un avventura andata male: appena 33′ giocati in sei mesi con la camiseta del Submarino Amarillo. Una breve parentesi in prestito, poi il ritorno nel club in cui ha legato la carriera.

Il suo percorso, nonostante la mancata esplosione nel continente europeo, è comunque degno di nota. Rientra tra gli attaccanti più forti del continente asiatico e può vantare la vittoria di competizioni nazionali e internazionali. Senza dimenticare che Salem si è aperta un’opportunità per scrivere, nuovamente, la storia. Appuntamento a sabato, ore 20, a Rabat.

Foto: Twitter ufficiale Al-Hilal