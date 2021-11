Raiola su Ibrahimovic: “Rinnovo? Tutto è possibile. E’ carico per andare al Mondiale”

Dopo l’incontro col Milan di questa mattina, Mino Raiola, agente di Alessio Romagnoli, ha parlato così alla stampa presente:

Ci sono possibilità per un rinnovo di un altro anno per Zlatan Ibrahimovic?

“Tutto è possibile. Carico per il Mondiale? Questo è sicuro”.

Foto: Twitter personale Raiola