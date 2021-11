Rinnovo Romagnoli, incontro in corso Milan-Raiola: tempistica al millimetro

Martedì scorso vi avevamo raccontato la volontà, a sorpresa, del Milan di fare in fretta per il rinnovo del contratto in scadenza Alessio Romagnoli. E come minimo di provare a accelerare, fissando entro venerdì l’incontro. Bene, la tempistica è stata rispettata al millimetro: l’incontro non ci sarà nei prossimi giorni, come segnalato da altre fonti ieri, ma esattamente in questi minuti. Romagnoli guadagna circa 5 milioni più bonus, il Milan farà una proposta inferiore (possibile base da 3,5 milioni più bonus), la sua volontà è quella di dare la precedenza ai rossoneri, c’è stato appena un sondaggio della Juve. E Pioli sarebbe felice di confermare i quattro centrali attuali, considerata l’assoluta competitività dimostrata dal reparto arretrato rossonero.

Foto: sito ufficiale Milan