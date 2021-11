Raiola: “Futuro di Haaland? Presto per parlarne. La Spagna gli piace”

Uno dei temi di mercato della prossima stagione sarà certamente il futuro di Herling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund.

Il giocatore potrebbe lasciare la Germania per approdare in grandi club. Intervistato da Deportes Cuarto, Mino Raiola, agente del norvegese, non ha voluto sbilanciarsi sul futuro del giocatore.

Queste le sue parole: “Haaland? Non parlo di mercato. Ad Haaland piace la Spagna, soprattutto la sua casa in Spagna. È troppo presto per parlare di dove giocherà il prossimo anno”.

Lo scorso 21 giugno vi avevamo anticipato l’irruzione Real con accordo, prima che il Dortmund decidesse di tenerlo. Ma è ina soluzione sempre valida per il futuro.

Foto: Twitter Borussia