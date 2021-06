Il retroscena: Haaland, accordo con il Real. Ora dipende dal Borussia. E Lautaro…

Erling Haaland ha un accordo totale con il Real Madrid, vorrebbe andarci ma non dipende soltanto lui. Dipende dal Borussia Dortmund che, pur sapendo di poter incassare al massimo 75 milione nel 2022, continua a chiedere 100 milioni in più. Sì, proprio 175 milioni per liberare Haaland in questa sessione estiva. Il Real sarebbe disposto a scavalcare il muro dei 100 milioni, ovviamente senza arrivare alla cifra chiesta dal Borussia. Il Dortmund è un osso duro, Haaland vuole andare anche se non si è esposto con il suo club, sarà una lunga partita. Al secondo posto della lista il Real ha messo Lautaro Martinez, che piace da settimane anche all’Atletico Madrid, ma le attenzioni almeno nei prossimi giorni saranno rivolte verso Haaland.

Foto: Twitter Borussia