Ragusa al Lecce: tutto in poche ore. Ufficiale anche Plizzari

Antonino Ragusa è un nuovo esterno del Lecce. Il giocatore era in scadenza con il Verona. Ve lo avevamo anticipato a sorpresa stamattina. L’irruzione della capolista di B per regalare un altro specialista offensivo a Baroni. Confermato anche l’arrivo del portiere Alessandro Plizzari per sostituire l’infortunato Bleve.

Anche questa una notizia anticipata da Sportitalia.

I calciatori sosterranno domani le visite mediche con il club salentino.

Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica che, i calciatori Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 proveniente dall’A.C. Milan e l’esterno offensivo classe ’90, Antonino Ragusa dall’Hellas Verona, domani saranno a Lecce per effettuare le visite mediche di rito.

Si comunica inoltre che, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del direttore sportivo Stefano Trinchera, domani mattina lasceranno Milano e faranno rientro in sede”.