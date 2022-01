Il Lecce ha liberato Marco Olivieri e ora insegue un esterno offensivo. Dopo aver fatto più di qualche sondaggio per Mirko Carretta, il nome a sorpresa degli ultimi minuti è quello di Antonino Ragusa, classe 1990, che ha una grande esperienza in Serie B. L’operazione è stata avviata, Ragusa è in scadenza di contratto con il Verona.

FOTO: twitter verona