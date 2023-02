Radovanovic: “L’ultimo giorno di mercato mi è stato detto o vai a Cagliari o sei fuori”

Il centrocampista serbo Ivan Radovanovic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato la separazione dalla Salernitana. Pochi giorni fa, infatti, le parti si sono separate risolvendo consensualmente, e anticipatamente, il rapporto con scadenza fissata il 30 giugno 2023. Alcune parole del trentaquattrenne: “L’ultimo giorno di mercato mi è stato detto o vai a Cagliari o sei fuori. Ho due bambine, la più grande era iscritta in prima elementare. A Salerno stavamo in paradiso. In poche ore avrei dovuto prendere e trasferirmi a Cagliari con pochi mesi di contratto. Il Cagliari è stato correttissimo. Ma era difficile prendere una decisione del genere in quegli attimi. Alla fine ho deciso di fare la risoluzione lasciando anche dei soldi al club. Ma la delusione è grande, perché, in questo modo, avendola fatta dopo il 31 gennaio, non posso più andare in nessun altro club in Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Salernitana