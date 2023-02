Ufficiale: Salernitana, risoluzione contrattuale con Radovanovic

Ivan Radovanovic e la Salernitana si separano: risolto consensualmente, e anticipatamente, il rapporto con scadenza fissata il 30 giugno 2023. La nota ufficiale del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan Radovanovic. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Twitter ufficiale Salernitana