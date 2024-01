Radonjic saluta il Torino: “Mi dispiace che sia finita così”

Il Torino ha ceduto Nemanja Radonjic che si trasferisce al Mallorca, come anticipato . Il giocatore, sui social, ha voluto salutare l’ambiente granata, scrivendo quanto segue: “Grazie a tutti, soprattutto ai tifosi che sono stati sempre con me e mi hanno spinto avanti. Mi dispiace che sia finita così, nella vita non sai mai cosa ti aspetta. Ma vedrò sempre Torino come casa mia: vi voglio bene”, il messaggio di Radonjic. Ora si attende solo l’ufficialità.

