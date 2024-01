Radonjic, il Maiorca insiste. E il Torino cerca un nuovo scatto per Rafa Mir

Il futuro di Radonjic potrebbe essere lontano da Torino granata. Dopo i sondaggi andati a vuoto anche da parte del Monza, adesso c’è un discorso avviato da giorno con il Maiorca, con possibilità di poter arrivare a un accordo. Non siamo ancora alle intese definitive, ma si sta lavorando. In questo modo il Torino cercherà un nuovo scatto per Rafa Mir, pista svelata dalla Spagna diversi giorni fa, pur all’interno di una concorrenza da non sottovalutare e con la decisione definitiva che spetterà all’attaccante.

Foto: Instagram Torino