Racine Ba alla Reggina: ora c’è anche l’annuncio del club amaranto

La Reggina conferma la nostra esclusiva di poco fa, ovvero l’acquisto di Racine Ba. Il club amaranto rende noto che il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale. Classe 2003, nella stagione appena conclusa Racine ha vinto il campionato di Serie D con il Trapani collezionando 27 presenze tra coppa e campionato, realizzando 2 reti. Di nazionalità senegalese, nella stagione 2023-2024 ha militato nel Como in Serie B. Nella stagione 2021-2022 ha invece vestito la casacca della Correggese in Serie D scendendo in campo in 34 occasioni.