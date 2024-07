La Reggina chiude un altro colpo importante. Operazione in dirittura d’arrivo per il centrocampista svincolato, uno degli artefici della promozione del Trapani in Serie C. Corteggiato anche da Siracusa e Casarano, il senegalese classe 2003 ha scelto la Reggina e presto arriverà l’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram Racine Ba