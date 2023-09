Rabiot: “Pallone d’Oro? Leggendo la lista, con i nomi che ci sono, meritavo di esserci”

Nel corso della sua intervista a L’Equipe, Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Francia, ha parlato anche della lista degli ultimio 30 candidati per il Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Se potevo essere tra i candidati al Pallone d’Oro? Non sono rimasto indifferente, perché mi dico che ho fatto comunque una stagione molto importante a livello individuale e perché vedendo certi giocatori che compaiono lì, ho pensato che non fosse logico. Chi decide tutto questo forse non ha in mente l’intera stagione di un giocatore. A volte possono bastare una o due belle partite di Champions League”.