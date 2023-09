Rabiot: “Euro2024 importante per la mia scelta di restare a Torino”

Intervistato da L’Equipe, il centrocampista francese Adrien Rabiot ha commentato la propria permanenza a Torino in vista di Euro 2024, oltre che il suo rendimento in zona gol. Ecco le sue parole: “Un altro anno in Italia per preparare bene a Euro 2024? Sì, questa è stata una parte importante della mia decisione, è complicato adattarsi a un nuovo club. Con la Juve non avremo le Coppe ma la prendo come un’opportunità per lavorare di più, cosa che non puoi fare quando giochi ogni tre giorni. Allegri dice che devo fare più gol? Lui insiste molto su questo punto e fa bene. I miei numeri potrebbero essere più alti anche se la scorsa stagione ho segnato undici reti. Tutti gli allenatori me l’hanno detto, anche Blanc al Psg. Ho margini di progresso e questo è uno“.

Foto: Instagram Rabiot