Rabiot: “Allegri mi ha fatto crescere dal punto di vista del gioco. Scudetto? Con i rientri di Chiesa e Pogba diremo la nostra”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, oltre al futuro e al desiderio di giocare un giorno in Premier, ha parlato della stagione in corso e degli obiettivi da raggiungere.

Queste le sue parole: “L’ex PSG ha parlato anche della sua crescita e del campionato tuttora in corso: “Le due stagioni con Allegri in panchina sono state importanti per me, mi ha fatto crescere dal punto di vista del gioco, è stato lui a volermi alla Juventus anni fa. Allegri mi spinge ad attaccare, spesso mi dice che sono un giocatore in grado di segnare più gol. Abbiamo cominciato male la stagione, il cammino è complicato perché in classifica siamo staccati dal Napoli, ma la prima parte del campionato non è ancora finita e secondo me potremo fare grandi cose, anche grazie ai ritorni di Chiesa e Pogba che ci daranno una mano. Non è ancora finita per quanto riguarda lo scudetto”.

Foto: Instagram personale