Adrien Rabiot, ai microfoni di TF1, ha dichiarato di non aver paura di nessuna tra le due possibili sfidanti della Francia ai quarti: “Non abbiamo preferenze dobbiamo concentrarci su noi stessi e avere la giusta mentalità, quella del secondo tempo di oggi. Siamo pronti per affrontare chiunque”. Nessun timore di Inghilterra e Senegal per il centrocampista francese.

Foto: Instagram Francia