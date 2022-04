Quanto pesa l’assenza di Pedri per il Barcellona: blaugrana a picco senza il centrocampista

Può il Barcellona essere dipendente da un diannovenne che fino a due stagioni fa militava in Segunda? Sì, perché siamo al cospetto di predestinato e l’incisività non ha età. Il calcio di Pedri ha fatto innamorare il pubblico del Camp Nou e tutti gli appassionati in giro per il mondo, ma ha soprattutto donato ai blaugrana una linfa di cui si avverte la dolorosa mancanza quando il classe 2002 non è in campo. I numeri in campionato parlano chiaro, come testimoniato dallo stesso Xavi pochi giorni fa.

Eccoli di seguito riepilogati.

Con Pedri: 10 vittorie e 2 pareggi in 12 partite, 32 punti su 36 disponibili

Senza Pedri: 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 21 partite, 31 punti su 63 disponibili

Foto: Twitter ufficiale Barcellona