Xavi: “L’assenza di Pedri è pesantissima. I numeri parlano chiaro”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad in Liga.

Queste le parole del tecnico catalano: “Ë un avversario diverso da Eintracht e Cadice, con un grande allenatore. Sono un esempio da seguire, sarà una bella partita per noi e per i tifosi, molto importante anche in chiave Champions, visto che ci siamo complicati la vita nelle ultime settimane”.

Sui tifosi: “Dobbiamo cercare di arrivare secondi e giocare bene. Non è il momento migliore della nostra storia, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato belle partite contro grandi avversari e dobbiamo ripeterci. Resetteremo tutto e daremo il massimo fino alla fine. Abbiamo vinto partite contro grandi squadre, siamo qui solo da poco tempo, dobbiamo crederci. Sono testardo e positivo”.

L’assenza di Pedri: “Le statistiche dicono tutto, per noi è un giocatore fondamentale. A 19 anni comprende al meglio la nostra idea di gioco, la sua assenza è pesantissima”.

Foto: Twitter Barcellona