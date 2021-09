Qual. Mondiali in Sudamerica, tutti gli “italiani” impegnati nella notte

La Colombia di Ct Rueda affronta il Cile all’una di questa notte a Barranquilla. In campo ci saranno sia David Ospina del Napoli che Juan Cuadrado della Juventus. I due si ritroveranno da avversari sabato alle 18 al Maradona, per entrambi è stato organizzato un volo charter organizzato ad hoc per permettere il rientro in tempo per la partita, anche se il loro impiego da parte di Spalletti e Allegri non è del tutto scontato. Altri “italiani” in Uruguay-Ecuador, con la squadra di casa che schiera Vina, Nandez, Bentancur e Vecino, con Caceres e Pereiro in panchina. Infortunato Diego Godin, “aumento del dolore per tendinopatia cronica della rotula sinistra”, si legge nella nota pubblicata poco fa dalla federazione biancoceleste. L’Argentina di Ct Scaloni ospita la Bolivia, in campo dal 1′ dovrebbero andare Musso, Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Infine il Brasile che affronta il Perù, con i due bianconeri Danilo e Alex Sandro al via sulle due fasce.

Ecco tutte le gare con i rispettivi orari:

Paraguay-Venezuela alle 00.30

Uruguay-Ecuador alle 00.30

Colombia-Cile alle 01.00

Argentina-Bolivia alle 01.30

Brasile-Perù alle 02.30