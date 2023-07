Pulisic atterra a Malpensa e saluta: “Ciao tifosi del Milan, sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare”

In rampa di lancio per cominciare la sua avventura con il Milan: Christian Pulisic è infatti arrivato questa mattina in Italia con un volo proveniente da Atlanta che è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa alle 9.25. Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video con le sue prime parole pronunciate subito dopo lo sbarco: “Ciao tifosi del Milan, sono Christian Pulisic. Sono appena atterrato a Milano e sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare”. Della trattativa per portare condurre il giocatore tra le file rossonere e di quanto il Milan intendesse puntare sul giocatore vi avevamo già raccontato già il 29 giugno. Mentre il 7 luglio avevamo anticipato che il via libera al completamento della trattativa era in arrivo.

Foto: Instagram Pulisic