PSG, scontro totale con Mbappé: “Felici di risolvere la questione in tribunale”

La controversia tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé si risolverà in tribunale. La Lega calcio professionistica francese (LFP) ha ordinato oggi al club francese di pagare 55 milioni al calciatore, per saldare stipendi e bonus non versati durante la scorsa stagione. Il club parigino non ha però intenzione di cedere e versare quanto richiesto all’asso francese (ora al Real Madrid) e si dice “contento di chiarire la questione nei prossimi mesi e anni davanti ai tribunali”, come riporta una nota inviata all’EFE. “Alla luce dei limiti del potere giuridico della Commissione della LFP di prendere una decisione su questo argomento, la questione deve ora essere affrontata in un’altra sede legale”.

Foto: logo PSG