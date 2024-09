Il PSG non è intenzionato a pagare i 55 milioni richiesti da Mbappé. Il comunicato

Mentre la commissione legale della LFP si è pronunciata a favore di Kylian Mbappé nel conflitto tra l’attaccante e il PSG, il club parigino rimane solido sulle sue posizioni. Con un comunicato, quest’ultimo annuncia di non essere intenzionato a pagare i 55 milioni richiesti dall’entourage del giocatore.

“Dopo aver ascoltato ieri le argomentazioni delle parti, la Commissione ha più volte insistito sulla necessità di una mediazione tra il Paris Saint-Germain e il giocatore per trovare un compromesso alla luce delle argomentazioni favorevoli del PSG. Questo processo di mediazione è stato rifiutato dal giocatore, contrariamente alla raccomandazione della Commissione. In quanto tale, e tenendo conto dei limiti del margine giuridico della Commissione per prendere una decisione completa su questa questione, la questione deve ora essere contestata davanti a un’altra giurisdizione, alla quale il Paris Saint-Germain sarà lieto di presentare tutti i fatti. Di diritto e di fatto, il giocatore ha preso impegni pubblici e privati ​​chiari e ripetuti che dovranno essere rispettati, avendo beneficiato per 7 anni di benefici senza precedenti da parte del Club a Parigi. Il Club attende con impazienza che questi impegni vengano confermati a tempo debito nelle sedi opportune, qualora il giocatore volesse portare avanti questa questione, che è inevitabilmente dannosa per la sua reputazione”.

Foto: X PSG