PSG sconfitto dal Cerezo Osaka (3-2): Sanches in panchina

Il Paris Saint-Germain esce sconfitto per 3-2 dall’amichevole contro il Cerezo Osaka. Renato Sanches, oggetto di desiderio della Roma, rimane in panchina per tutta la durata del match, che si è aperto con la rete di Ekitike al minuto 17 del primo tempo. Il belga Croux pareggia i conti per i coreani al minuto 22, poi è Vitinha a riportare davanti i suoi. Nel secondo tempo, però, il Cerezo la ribalta con le reti di Kitano al 67esimo e dell’ex Borussia Dortmund Shinji Kagawa a 10 minuti dalla fine. Marco Verratti, anche lui prossimo alla partenza, è entrato nel secondo tempo.

Foto: sito PSG