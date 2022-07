Psg: Paredes e Wijnaldum, esuberi sì ma senza regali

Con l’arrivo di Campos e Galtier sarà un’estate di rivoluzione in casa Paris Saint–Germain. Tanti i giocatori classificati come esuberi dal nuovo tecnico del club parigino. Da Icardi a Paredes, passando per Wijnaldum. E su due di questi si sono già mossi due club della Serie A. Partiamo dal primo. Leandro Paredes piace da sempre alla Juventus, come vi raccontiamo da maggio, ma il PSG non lo vuole regalare, lo valuta almeno 20 milioni e ha già rifiutato degli scambi. Stesso discorso vale per Georgino Wijnaldum. Il giocatore guadagna 9 milioni a stagione, il club parigino accetterebbe anche l’ipotesi di un prestito oneroso ma vorrebbe una partecipazione maggiore sull’ingaggio da parte della Roma. È cambiata la musica in casa Psg, la nuova dirigenza ha chiuso ai regali: Roma e Juventus avvertite,

Foto: Instagram Paredes / Wijnaldum Instagram