PSG in ansia per Neymar. Dalla Francia: “Rischia almeno 6 settimane di stop”

Il PSG è in ansia per Neymar. L’asso brasiliano è uscito in barella nella gara di ieri contro il Sant’Etienne. Bruttissimo infortunio per lui, con la caviglia che si è girata in maniera scomposta. Il brasiliano ha rischiato di rompersela.

Ovviamente, in queste ore verranno fatti esami strumentali per valutare la gravità dell’infortunio.

L’Equipe riporta come lo stop per il giocatore è di almeno 6 settimane, nella migliore ipotesi possibile. Gli esami chiaramente stabiliranno la reale entità dell’infortunio e ovviamente i tempi di recupero.

Neymar è uscito in lacrime dal campo e poi sui social ha scritto come tornerà più forte di prima.

Foto: Twitter PSG