Neymar dopo l’infortunio: “Sono intoppi che fanno parte della vita di un atleta. Tornerò più forte”

Neymar ha lasciato il campo in barella nella vittoria odierna del suo PSG sul campo del St. Etienne: la sua caviglia ha fatto una torsione innaturale in un contatto fortuito con un avversario.

Ecco le parole del brasiliano su Instagram: “Purtroppo questi intoppi fanno parte della vita di un atleta. Non possiamo farci nulla, se non alzare la testa e andare sempre avanti. Tornerò migliore e più forte di prima“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Foto: Twitter PSG