Psg, dopo Di Maria anche Marquinhos derubato in casa durante la partita

Non è stata una bella serata in casa Paris Saint-Germain quella di ieri sera. Non solo per la sconfitta, che compromette la lotta al titolo. Secondo quanto riferito da Le Parisien, anche il capitano del PSG, Marquinhos ieri sera avrebbe subito una rapina in casa mentre era in campo contro il Nantes. La stessa disavventura accaduta al suo compagno di squadra Di Maria. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, i criminali avrebbero perquisito la casa in presenza delle due figlie della vittima, di 13 e 16 anni, per rinchiuderle in uno spogliatoio prima di fuggire con tre borse di lusso, gioielli, oggetti di lusso vari e la somma di 2.000 euro in contanti. Cabrino, moglie di Marquinhos, tramite i propri social ha confermato l’episodio affermando anche che nessuno ha riportato gravi ferite, solo tanta paura.

Foto: sito ufficiale Psg