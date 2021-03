Terrore a casa Di Maria: famiglia rapinata mentre lui gioca (e il Psg perde)

Serataccia per il PSG, sconfitto in casa 2-1 dalla penultima in classifica della Ligue 1, il Nantes.

Serataccia che si è trasformata in incubo per uno dei protagonisti in campo, Angel Di Maria. Intorno al 15′ della ripresa, “Il Fideo” ha dovuto lasciare la partita incredulo.

A Pochettino viene chiesto di cambiare l’argentino, tra i più efficaci fino a quel momento. Le ragioni però sono personali. Nel corso della partita, moglie e figlie sono state vittime di una rapina violenta in casa. E i ladri sarebbero entrati anche da Marquinhos.

Finale movimentato, quindi per il PSG che nel frattempo veniva battuto in campo dagli avversari. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sulla vicenda che ha portato ovviamente tanta paura per Di Maria e la famiglia, ma per fortuna, senza conseguenze peggiori.

Ad informare tutti è stato il ds Leonardo che a fine gara, a Canal+ ha spiegato cosa fosse successo, parlando anche di una rapina a casa di Marquinhos, ma in questo caso, sarebbe stata meno violenta e l’ex Roma informato solamente al termine del match.

L’argentino aveva rinnovato il contratto con il PSG per un’altra stagione, pochi giorni fa.

