Nessun tesserato dell’SSC Napoli rilascerà dichiarazioni nel post partita della vittoria sul Bologna, arrivano invece novità sulle condizioni di Ghoulam: come riportano da Sky Sport l’algerino ha avuto problemi al ginocchio sinistro, non quello già operato, e verrà valutato in maniera approfondita nella giornata di domani.

Foto: Logo Napoli sito ufficiale