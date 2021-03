Insigne (doppietta) e Osimhen battono un Bologna mai domo. E’ 3-1 al Maradona

Al ‘Maradona’ si affrontano Napoli e Bologna per il posticipo della domenica sera, gara valida per la 26a giornata di Serie A.

Parte subito forte la squadra di Mihajlovic, ma è del Napoli la prima occasione vera con Fabian Ruiz ruba palla a centrocampo e dribbla Danilo, il difensore rossoblù recupera e mette in calcio d’angolo sul tentativo di assist per Mertens. Svanberg prova a rispondere con un bel sinistro al volo, la palla termina a lato dei pali difesi da Ospina.

Dopo 8′ il Napoli passa con Insigne, il Capitano si trova in posizione ideale al limite dell’area dopo il tacco di Zielinski e batte il portiere avversario con un destro angolato.

Al 20′ Skov Olsen colpisce il palo su un passaggio di Poli con un bel sinistro, nel corso di questa azione si ferma Ghoulam e chiede subito il cambio: al suo posto entra Hysaj.

Insigne cerca il raddoppio ma l’estremo difensore polacco risponde presente, poco dopo Palacio impegna Ospina. Politano ci prova ma con il destro non riesce a dare potenza e precisione a sufficienza per centrare la porta, lo stesso Palacio si vede annullato un gol per offside al 44′.

Il primo tempo finisce per 1-0 in favore degli azzurri dopo 45′ minuti di buon calcio, occasioni da una parte e dall’altra e un buon ritmo.

Al rientro in campo Ospina ha la palla in mano e prova a rilanciare, ma Palacio fa ostruzione, recupera palla e spinge in rete a porta sguarnita. Ma è fallo: l’argentino non poteva intervenire perché la sfera era ancora in possesso del portiere.

Al 65′ Zielinski manda Osimhen nello spazio, il numero 9 del Napoli parte a grandissima velocità, brucia Danilo e batte Skorupski col destro: è 2-0! Il nigeriano va in gol 12′ dopo il suo ritorno in campo.

Passano soli due minuti e Osimhen ha la chance per la doppietta dopo una bella azione personale di Insigne, ma il suo tiro si spegne a lato.

Demme perde un brutto pallone al limite della propria area di rigore dopo un passaggio difficile da addomesticare di Ospina: Palacio serve Skov Olsen, che fa sponda per Soriano, il centrocampista rossoblù non sbaglia ed accorcia le distanze al 73′.

Ma al 76′ Insigne chiude i giochi trovando la doppietta personale, bel destro da fuori area dopo una palla persa da De Silvestri e l’undici di Mihajlovic viene punito. E’ 3-1 per il Napoli al ‘Maradona’ su un Bologna mai domo.

Foto: Twitter Napoli