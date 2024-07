Prima uscita del Napoli di Conte in amichevole: 4-0 all’Anaune Val di Non. Out Osimhen

Dopo giorni di lavoro intenso, arriva la prima amichevole per il Napoli di Antonio Conte. Gi azzurri vincono 4-0 la prima amichevole estiva contro i dilettanti dell’Anaune Val di Non (militante in Eccellenza): Spinazzola spiana la strada sul finale di primo tempo, Cheddira da calcio di rigore, Gaetano e Ngonge nella ripresa calano il poker definitivo. Da segnalare ancora l’assenza di Victor Osimhen, , ufficialmente fuori per un fastidio muscolare, anche se il suo futuro – come raccontato – potrebbe incidere sulla scelta precauzionale adottata dallo staff azzurro.

NAPOLI PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

NAPOLI SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Contini; Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Iaccarino, Russo, Mario Rui; Ngonge, Gaetano, Cheddira

Marcatori: 44′ Spinazzola; 53′ Cheddira; 56′ Gaetano; 73′ Ngonge

Foto: Instagram Napoli