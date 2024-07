Il retroscena: Osimhen, il Psg può tornare (13 mesi dopo). L’Arabia c’è. E Lukaku aspetta

Un anno fa, anzi quasi 13 mesi fa (era il 20 giugno) vi avevamo svelato come il Paris Saint–Germain stesse pensando di uscire allo scoperto per Victor Osimhen. L’idea era quella (il profilo piace molto a Campos) di mettere una cifra enorme, a quei tempi vicina ai 150 milioni per sbloccare la situazione. Poi il Napoli decise di non cedere il nigeriano, la clausola da 130 è stata l’anticamera di una situazione da sbloccare in questa sessione estiva. La Premier? Al momento è ferma, nulla escludiamo ma oggi non ci sono margini. L’Arabia? Tracce chiare da metà giugno, Al–Ahli (soprattutto) e dintorni, ricordando che il mercato da quelle parti aprirà tra circa una settimana. Quindi, ora dipenderà soprattutto dal PSG e dalla volontà di uscire allo scoperto. Il Napoli aspetta e sa già, da settimane e settimane, come sostituire Osimhen: un certo Lukaku non vede l’ora di tornare a laborare con Antonio Conte. Ed è chiaro che, incassando i soldi dalla cessione di Osimhen, il Napoli non avrebbe problemi ad uscire dall’equivoco offrendo la cifra necessaria – da 30 milioni in su – per andare a dama con il Chelsea.

Foto: Instagram Napoli