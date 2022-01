Pres. Venezia: “Sul mercato faremo altro. Penso un attaccante. Salernitana? Mi aspetto la vittoria a tavolino”

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione in casa lagunare, parlando di mercato e della situazione Covid.

Queste le sue parole: “Per me è sempre un piacere poter incontrare la stampa nei giorni che passo in Italia, sono qui da una settimana, ripartirò domani e mi fa molto piacere fare il punto della situazione insieme a voi. Parlando della partita di ieri è stato come vedere due differenti partite, nel primo tempo la gara è stata estremamente difficile, solo grazie a Lezzerini abbiamo evitato un passivo peggiore. Nella ripresa invece sembravamo una squadra diversa, con un approccio più aggressivo e più convinto rispetto al primo tempo. Soprattutto per quanto riguarda l’ingresso di Nani, oltre all’assist per Okereke, penso che il suo ingresso abbia portato un ulteriore cambio di atteggiamento da parte di tutta la squadra e spero che potremo fare di quanto visto nel secondo tempo tesoro per un differente approccio nelle prossime gare”.



Sul mercato: “Per quanto riguarda il mercato avevamo già dei piani pronti in testa, quindi le operazioni di inizio sessione non devono sorprendere. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e vogliamo restare la squadra, le operazioni di mercato rientrano in un’ottica di sviluppo della squadra a lungo termine. Sui più giovani che hanno trovato meno spazio, come Bjarkason, Myllymaki e Schnegg, stiamo definendo i loro prestiti, due sono già ufficiali, è importante che trovino più spazio. Per chiudere l’argomento, sono abbastanza sicuro che per la prossima settimana avremo chiuso la nostra campagna acquisti, trattandosi di una strategia consolidata confidiamo di non dover fare operazione negli ultimissimi istanti. Un attaccante? Come sapete abbiamo lavorato con Nani, Cuisance e Ullmann, se dovesse esserci un’altra possibilità probabilmente si tratterà di un attaccante. Quanto ho detto prima non vuol dire che se dovesse arrivare una possibilità nell’ultima settimana non la coglieremo, ma preferiremmo evitare quei giorni perché spesso sono nervosi e frenetici. Naturalmente nei prossimi giorni sentirete tanti rumors e voci, saremo accostati a giocatori che neanche conosco, cercate dunque di non fare troppo affidamento alle voci di corridoio, l’anno scorso nessuno si fidava delle nostre operazioni mentre invece ora siamo accostati a tantissimi giocatori, quindi cercate di fare affidamento sui nostri canali”.

Sulla gara di Salerno non giocata: “Infine vorrei spendere qualche parola sulla gara che non si è svolta con la Salernitana. Noi abbiamo rispettato completamente il regolamento e tutte le indicazioni fornite, ora, in attesa della decisione definitiva, ci aspettiamo lo stesso rispetto del regolamento, questo significa che non c’è nessun altro tipo di decisione accettabile se non il forfait e il 3-0”.

Sul centro sportivo: “Ho detto che il nostro principale sforzo sarà per il centro sportivo, ma questo non significa che ci tiriamo fuori da possibili iniziative per lo stadio nuovo, ma noi utilizziamo il centro sportivo per tutto l’anno, mentre lo stadio sulle partite, resto dell’idea dunque che quello sul Taliercio sia un investimento prioritario. L’idea del sindaco è di un ampio centro sportivo aperto a tante attività sportive, è un’idea stimolante e se ne parla da tempo, ma per il momento da quel punto di vista non ci sono grandissime attività. Inoltre dobbiamo restare aperti a quanto succede perché può avere ricadute sul Penzo, se dovessimo avere un target differente dovremmo poi andare a spostare il nostro focus e i nostri investimenti”.

Foto: Sito Venezia