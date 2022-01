Niederauer: “Le operazioni di mercato rientrano in un progetto a lungo termine. Abbiamo chiuso per Ullmann”

Il numero uno del Venezia Duncan Niederauer ha così parlato in conferenza stampa: “Per quanto riguarda il mercato avevamo già dei piani pronti in testa, quindi le operazioni di inizio sessione non devono sorprendere. Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e vogliamo restare la squadra, le operazioni di mercato rientrano in un’ottica di sviluppo della squadra a lungo termine. Cuisance ha già avuto un impatto considerevole in queste gare, un centrocampista mancino è esattamente quello che ci serviva. Nani ha avuto un impatto immediato importante, si è detto estremamente felice di iniziare a lavorare con noi. Come probabilmente già sapete le nostre trattative per Ullmann sono arrivate a conclusione, dobbiamo ultimare solo le visite mediche e gli ultimi passaggi burocratici, si tratta di un difensore sinistro che in questo momento può tornarci utile. Potrebbe esserci altro in arrivo ma al momento niente di specifico. Per chiudere l’argomento, sono abbastanza sicuro che per la prossima settimana avremo chiuso la nostra campagna acquisti, trattandosi di una strategia consolidata confidiamo di non dover fare operazione negli ultimissimi istanti”.

FOTO: sito venezia