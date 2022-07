Pres. Karagumruk: “Ricci lo seguivamo da un anno, Pirlo ha dato l’ok. E’ un giocatore di valore”

Nella giornata di ieri, il Karagumruk ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Ricci, in prestito con diritto di riscatto dal Frosinone. Operazione che vi abbiamo raccontato in esclusiva.

Ai microfoni de l’Inchiesta, il presidente del Karagümrük, Suleyman Hurma ha parlato del classe ’94.

Queste le sue parole: “Seguivamo Ricci sin dalla scorsa stagione e per noi sarà un giocatore di grande valore. Anche Pirlo ha approvato il suo inserimento in rosa. La trattativa ha avuto uno sviluppo molto positivo. Naturalmente, è stato difficile come ogni trasferimento, ma siamo felici”.

Foto: Twitter Frosinone