Esclusiva: Matteo Ricci alla corte di Pirlo, affare in chiusura

Matteo Ricci alla corte di Andrea Pirlo. L’indiscrezione a sorpresa dei giorni scorsi ha trovato sempre più riscontri, al punto che negli ultimissimi minuti Karagumruk e Frosinone hanno raggiunto l’accordo. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, il centrocampista centrale ventottenne non ha voluto rinunciare a un’importante occasione per la svolta professionale. Il suo futuro sarà in Turchia, Pirlo lo aspetta.

Foto: Instagram Ricci