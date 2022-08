Premier League, Chelsea sconfitto dal Leeds. Perde il West Ham, Scamacca subentra al 62′

Si sono da poco conclusi gli incontri delle 15 di Premier League. Entrambi hanno regalato risultati inattesi. Il Chelsea, ad esempio, è stato piegato 3-0 in casa del Leeds. Decisivi i gol di Aaronson, Rodrigo e Harrison. Perde anche il West Ham, che rimane inchiodato a quota zero in ultima posizione in classifica dopo lo 0-2 casalingo subito contro il Brighton, andato in rete con MacAllister su rigore e Trossard. Intorno al 60′, con il risultato già sullo 0-2, è entrato in campo Scamacca al posto di Fornals.

Foto: Twitter Chelsea