Prima partita da titolare per Gianluca Scamacca con la maglia del West Ham. E l’italiano ripaga subito la fiducia di Moyes: infatti, dopo appena 23′ è sua la firma del gol che porta in vantaggio gli Hammers contro i danesi del Viborg. Inoltre, è il primo gol di Scamacca in Conference League.

Foto: Instagram West Ham