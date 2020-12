Premier, il Manchester City supera il Newcastle (2-0). Everton di misura grazie a Sigurdsson

Si è concluso il sabato di Premier League, il celebre Boxing Day in questa anomala stagione coincide con la quindicesima giornata della massima serie inglese.

Dopo il tonfo del Chelsea contro l’Arsenal di Arteta nel pomeriggio, vittoria agevole per il Manchester City di Guardiola, è 2-0 al Newcastle. Una rete per tempo con Ilkay Gundogan e Ferrán Torres a segno.

Tra Sheffield United ed Everton decide un guizzo dell’islandese Sidgursson a 10′ dal termine, Ancelotti può esultare per il quarto successo consecutivo in Premier dei suoi.

La classifica vede il City al quinto posto a quota 26 punti, l’Everton sale in seconda piazza a 29, il Liverpool è in testa con 31 e la gara di domani da giocare contro il WBA.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City