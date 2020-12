Arteta rinasce: l’Arsenal dà tre schiaffi a Lampard (3-1), il Chelsea affonda

Era una partita troppo importante per il suo futuro , al punto che l’ombra disi faceva sempre più insistente. Invece,ha cancellato le streghe con un convincente 3-0 sul, rendendo sempre più difficile la stagione di Lampard in Premier.L’ha blindato il risultato già nel primo tempo grazie a un rigore di Lacazette al 34’ e a una punizione di Xhaka al 44’. Nella ripresa il tris firmato da Saka con un tiro-cross all’ 11’, una traiettoria che ha nettamente sorpreso Mendy. Nel finale il gol inutile di Abraham, in pieno recuperosi fa parare un rigore da Leno. Finisce 3-1 e non ci sono discussioni: Chelsea al tappeto, una delle più brutte prestazioni della gestione Lampard.