PRATI, IL PRIMO TIMBRO AZZURRO

L‘Italia Under 20 ha debuttato con una grande vittoria al Mondiale di categoria in Argentina. Un esordio straordinario, bagnato dal successo per 3-2 contro il Brasile. Un 3-2 messo a referto da due romagnoli (forse non un caso visto cosa sta accadendo in quelle terre). La doppietta di Casadei, ma il primo gol lo ha messo a referto Matteo Prati.

Si tratta di un centrocampista, classe 2003, in forza alla SPAL. Il club ferrarese lo ha prelevato la scorsa estate dal Ravenna. Nato il 28 dicembre 2003, pur proveniendo da Ravenna, Prati nasce calcisticamente e cresce nel Cesena. Qui fa tutta la trafila nel settore giovanile, poi nel 2018, con il fallimento dei bianconeri romagnoli, che lo porta a spostarsi nell’Accademy del Ravenna. Con il Ravenna, stupisce tutti nlle categorie giovanili, in particolare nella Primavera del 2019-20, che gli comporta la convocazione in prima squadra, in Serie C, nel 2021. Qui trova poco spazio, ma fa l’esordio tra i professionisti nel marzo 2021. Il Ravenna retrocede in Serie D e le difficoltà del club, che scende tra i dilettanti, lo aiuta, perc hè in quarta serie, diventa titolare inamovibile del Ravenna, totalizzando ben 37 presenze, mettendo a referto 5 gol e 4 assist. Ricordando che si tratta di un mediano, sono numeri di altissimo livello.

Nell’estate 2022, la SPAL, in Serie B, investe su di lui, notando le sue qualità. Nonostante arrivi una bruciante retrocessione, Prati, dopo un inizio in sordina, diventa titolare inamovibile del club ferrarese. Totalizza 20 presenze, 2 gol e 1 assist con la SPAL. Ha avuto anche la possibilità di essere allenato da mister De Rossi, che sostanzialmente giocava nel suo ruolo e che lo ha lanciato in maniera decisa e chiara. Spesso poi ha giocato in coppia con Nainggolan, con il belga che magari ha potuto farlo crescere ulteriormente.

Prati non c’era nelle ultima gara di campionato, ma la Spal era già retrocessa.

Mondiale che lo ha visto immediatamente protagonista, visto che ha segnato il primo gol per la Nazionale italiana. Prati nasce come trequartista, gioca spesso con la maglietta numero 10 nelle giovanili, per poi arretrare il suo raggio d’azione poco alla volta, giocando ora sostanzialmente come mezz’ala e mediano davanti alla difesa.

Alto 185 cm, ha una buona struttura fisica, ottima muscolatura, la forza di Prati è nella fase di impostazione e la capacità di rompere gli schemi. Si contraddistingue anche per la capacità di interdizione. Parliamo di uno stile che lo stesso Prati ha appreso da Daniele De Rossi, che gli ha dato la possibilità di esordire in Serie B.

Per lui è arrivato il primo gol al Mondiale Under 20, mettendo in risalto una crescita esponenziale. Con la retrocessione della SPAL in Lega Pro, potrebbe essere un uomo mercato per le squadre di Serie B della prossima sessione estiva.

