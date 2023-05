Italia Under 20, debutto stupendo al Mondiale. Brasile battuto 3-2. Super Casadei (doppietta)

Nella notte italiana, l‘Italia Under 20 ha debuttato in maniera fantastica al Mondiale Under 20 in Argentina. Esordio da brividi per i ragazzi di Nunziata che stendono 3-2 il Brasile, un punteggio che rievoca la storica garas del Mondiale del 1982.

Grande protagonista è stato Cesare Casadei, difensore ex Inter, ora di proprietà del Chelsea. Il numero 8 degli azzurrini ha segnato una doppietta decisiva che ha regalato la vittoria all’Italia.

Il Chelsea l’estate scorsa ha comprato Casadei dall’Inter per oltre 15 milioni, dopo lo scudetto Primavera e senza nemmeno un minuto giocato in Serie A. Poi l’ha girato in prestito al Reading (in Championship, la B inglese), per un percorso di crescita evidentemente virtuoso. Il numero otto azzurro ha spaccato la partita.

Il antaggio azzurrino era arrivato con Prati. 3-0 a fine primo tempo (con la doppietta di Casadei che ha spaccato la gara). Nella ripresa, bene il Brasile, che rischia la grande rimonta, per fortuna non concretizzata. E’ Marcos Leaonardo, centravanti del Santos (41 gol con la squadra che fu di Pelé per lui), a spaventare l’Italia con una doppietta. Ma non basta. Esordio super per gli azzurrini, serata da incorniciare per Casadei, lui, romagnolo, che ha regalato un sorriso alla sua gente che in questi giorni sta vivendo momenti difficili.

Foto: twitter Azzurri